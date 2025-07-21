Посли країн G7 заявили про намір обговорити події навколо НАБУ з керівництвом уряду

Посли країн «Великої сімки» висловилися стосовно обшуків у НАБУ

Фото: ukrinform.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Посли країн «Великої сімки» (G7) оприлюднили коментар стосовно подій навколо Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

«G7 уважно стежить за сьогоднішніми подіями в НАБУ, зокрема розслідування щодо кількох співробітників НАБУ за підозрою в злочинах. Ми зустрілися сьогодні з НАБУ, маємо серйозні занепокоєння та намір обговорити ці події з керівництвом уряду.

Ми всі маємо спільне зобов'язання підтримувати прозорість, незалежні інституції та належне врядування, і ми цінуємо наші партнерства в Україні для спільної боротьби з корупцією», зазначено у заяві послів, яку вони оприлюднили в Х.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.