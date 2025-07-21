Вводится ответственность за давление на бизнес и цифровизация процессов — Умеров о моратории на проверки

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса.
Впоследствии секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что было принято решение о введении моратория на необоснованные проверки предпринимателей со стороны государственных органов, в частности — правоохранителей.
Он подчеркнул, что эта трансформация будет системно координироваться:
▪️ будет ограничено количество проверок, особенно в отношении малого и среднего бизнеса
▪️ меняется сам подход к риск-ориентированному надзору — контроль там, где действительно есть угрозы, а не наугад
▪️ запускается аудит производств, которые блокируют работу предприятий без каких-либо весомых причин
▪️ вводится ответственность за давление на бизнес и цифровизация процессов, чтобы все было прозрачно
«Без реального уважения к предпринимательству невозможна устойчивая экономика. А без устойчивой экономики — нет сильной армии.
Именно поэтому эти решения рассматриваются нами в СНБО как часть комплексной архитектуры безопасности Украины.
Задача, поставленная Президентом, позволит украинским предпринимателям свободно дышать, масштабироваться, создавать рабочие места и удерживать государство в самые трудные времена», — добавил Умеров.
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