Практика судов
  1. В Украине

Вводится ответственность за давление на бизнес и цифровизация процессов — Умеров о моратории на проверки

21:45, 21 июля 2025
Рустем Умеров сообщил, что меняется сам подход к риск-ориентированному надзору — контроль там, где действительно есть угрозы.
Вводится ответственность за давление на бизнес и цифровизация процессов — Умеров о моратории на проверки
Фото: ukr.radio
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса.

Впоследствии секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что было принято решение о введении моратория на необоснованные проверки предпринимателей со стороны государственных органов, в частности — правоохранителей.

Он подчеркнул, что эта трансформация будет системно координироваться:

▪️ будет ограничено количество проверок, особенно в отношении малого и среднего бизнеса

▪️ меняется сам подход к риск-ориентированному надзору — контроль там, где действительно есть угрозы, а не наугад

▪️ запускается аудит производств, которые блокируют работу предприятий без каких-либо весомых причин

▪️ вводится ответственность за давление на бизнес и цифровизация процессов, чтобы все было прозрачно

«Без реального уважения к предпринимательству невозможна устойчивая экономика. А без устойчивой экономики — нет сильной армии.

Именно поэтому эти решения рассматриваются нами в СНБО как часть комплексной архитектуры безопасности Украины.

Задача, поставленная Президентом, позволит украинским предпринимателям свободно дышать, масштабироваться, создавать рабочие места и удерживать государство в самые трудные времена», — добавил Умеров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский Рустем Умеров СНБО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский сообщил, что решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса

По его словам, решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и в целом на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

В НАБУ прокомментировали задержание СБУ сотрудника ЦА НАБУ, работу которого курировал экс-охранник Януковича

В СБУ заявили, что сообщали руководству НАБУ о рисках, но руководство Бюро не отреагировало – в то же время в НАБУ заявили, что обращались в СБУ по поводу соответствующего сотрудника.

Иностранные эксперты обеспечили объективность и беспристрастность отбора членов ВСП и ВККС – Высший совет правосудия

Опыт работы Этического совета и Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС в ВСП признали успешным.

В СБУ заявили о выявленных признаках российского влияния на НАБУ

Как отмечает СБУ, при обысках у контактов Федора Христенко обнаружены материалы производств НАБУ и анкеты кандидатов в детективы, что свидетельствует «о российском влиянии на НАБУ и системных утечках информации».

Денис Маслов внес законопроект о повышении окладов судьям местных судов до 90 тысяч грн, но есть нюанс

Изменения предусматривают расчет окладов судей в орудных величинах, а размер орудной величины будет установлен Кабмином, поручение которому с «желаемым» размером этой величины содержится в другом законопроекте, который зарегистрировали Руслан Стефанчук, Галина Третьякова, Даниил Гетманцев и другие.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду