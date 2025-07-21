Ко Дню Независимости участникам боевых действий выплатят по 1000 гривен – как получить деньги

Участники боевых действий в Украине имеют право на ежегодную разовую денежную выплату ко Дню Независимости, как предусмотрено Законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Об этом сообщили в Киевском областном ТЦК и СП. В этом году, согласно постановлению Кабинета Министров, размер выплаты для участников боевых действий составляет 1000 гривен.
Для получения выплаты действуют различные процедуры в зависимости от статуса лица:
Заявление можно подать несколькими способами:
- лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда или центр предоставления административных услуг по зарегистрированному или задекларированному месту жительства;
- по почте, отправив заявление на адрес территориального органа Пенсионного фонда;
- онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи.
Кроме участников боевых действий, право на разовую выплату имеют и другие категории лиц - с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:
- лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью:
- I группы - 3100 гривен;
- II группы - 2900 гривень;
- III группы - 2700 гривен;
- пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, дети, рожденные в таких местах, - 1000 гривень;
- лица с особыми заслугами перед Родиной - 3100 гривен;
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью, которые не женились во второй раз, - 650 гривен;
- участники войны, бывшие узники концлагерей, гетто, лица, принудительно вывезенные на работы, дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с нацизмом в тылу врага - 450 гривен.
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