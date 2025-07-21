Ко Дню Независимости участникам боевых действий выплатят по 1000 гривен – как получить деньги

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Участники боевых действий в Украине имеют право на ежегодную разовую денежную выплату ко Дню Независимости, как предусмотрено Законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Об этом сообщили в Киевском областном ТЦК и СП. В этом году, согласно постановлению Кабинета Министров, размер выплаты для участников боевых действий составляет 1000 гривен.

Для получения выплаты действуют различные процедуры в зависимости от статуса лица:

Военнослужащие, которые продолжают службу, получат выплату по месту службы. Воинские части должны подать заявку на тех, кто имеет статус участника боевых действий. Участникам боевых действий, которые являются пенсионерами, выплату начислят автоматически вместе с пенсией в августе. Лица, которые не являются военнослужащими или пенсионерами, должны до 1 августа подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Заявление можно подать несколькими способами:

- лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда или центр предоставления административных услуг по зарегистрированному или задекларированному месту жительства;

- по почте, отправив заявление на адрес территориального органа Пенсионного фонда;

- онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи.

Кроме участников боевых действий, право на разовую выплату имеют и другие категории лиц - с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

- лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью:

- I группы - 3100 гривен;

- II группы - 2900 гривень;

- III группы - 2700 гривен;

- пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, дети, рожденные в таких местах, - 1000 гривень;

- лица с особыми заслугами перед Родиной - 3100 гривен;

- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью, которые не женились во второй раз, - 650 гривен;

- участники войны, бывшие узники концлагерей, гетто, лица, принудительно вывезенные на работы, дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с нацизмом в тылу врага - 450 гривен.

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