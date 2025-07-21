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До Дня Незалежності учасникам бойових дій виплатять по 1000 гривень – як отримати гроші

21:44, 21 липня 2025
Держава перерахує кошти ветеранам та іншим пільговим категоріям.
До Дня Незалежності учасникам бойових дій виплатять по 1000 гривень – як отримати гроші
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Учасники бойових дій в Україні мають право на щорічну разову грошову виплату до Дня Незалежності, як передбачено Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Про це повідомили у Київському обласному ТЦК та СП. Цього року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів, розмір виплати для учасників бойових дій становить 1000 гривень.

Для отримання виплати діють різні процедури залежно від статусу особи:

  1. Військовослужбовці, які продовжують службу, отримають виплату за місцем служби. Військові частини повинні подати заявку на тих, хто має статус учасника бойових дій.
  2. Учасникам бойових дій, які є пенсіонерами, виплату нарахують автоматично разом із пенсією у серпні.
  3. Особи, які не є військовослужбовцями чи пенсіонерами, мають до 1 серпня подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду України.

Заяву можна подати кількома способами:

  • особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду або центру надання адміністративних послуг за зареєстрованим чи задекларованим місцем проживання;
  • поштою, надіславши заяву на адресу територіального органу Пенсійного фонду;
  • онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Окрім учасників бойових дій, право на разову виплату мають й інші категорії осіб – з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

  • особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю:

- I групи — 3100 гривень;

- II групи — 2900 гривень;

- III групи — 2700 гривень;

  • постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концтаборів, гетто, діти, народжені в таких місцях, — 1000 гривень;
  • особи з особливими заслугами перед Батьківщиною — 3100 гривень;
  • члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге, — 650 гривень;
  • учасники війни, колишні в’язні концтаборів, гетто, особи, примусово вивезені на роботи, діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з нацизмом у тилу ворога — 450 гривень.

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