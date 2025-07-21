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В Україні інтегрували систему обліку медичного канабісу з ЕСОЗ — навіщо це потрібно

16:31, 21 липня 2025
У МОЗ підкреслили, що інтеграція двох систем є важливим кроком до прозорого та безпечного обігу медичного канабісу в Україні.
В Україні інтегрували систему обліку медичного канабісу з ЕСОЗ — навіщо це потрібно
Фото: dtkt.ua
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Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в Україні відбулася технічна інтеграція електронної системи обліку обігу медичного канабісу (ЕСОРК) з електронною системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ).

«Це важливий крок у забезпеченні прозорого та контрольованого обігу препаратів на основі медичного канабісу в Україні», - підкреслили у відомстві.

Зазначається, що основна мета такої інтеграції – гарантувати, що відпуск та виготовлення ліків, що містять медичний канабіс, в умовах аптеки, відбувається виключно за дійсними е-рецептами, зафіксованими в ЕСОЗ

Так щоразу, коли користувач (наприклад, аптечний працівник) вводить інформацію про виготовлення або відпуск лікарського засобу на основі е-рецепту в ЕСОРК, система автоматично перевіряє, чи існує відповідний е-рецепт в ЕСОЗ.

«Інтеграція цих двох систем – це важливий крок до прозорого та безпечного обігу медичного канабісу в Україні. Тепер кожен рецепт на ліки з канабісу перевіряється автоматично, що виключає ризик зловживань і гарантує, що такі препарати відпускаються лише тим пацієнтам, кому вони дійсно були призначені лікарем.», – зазначає Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоровʼя з цифрового розвитку.

Як здійснюється обмін даними?

Під час обліку виготовлення та/або відпуску лікарського засобу на основі медичного канабісу в аптеці працівник аптеки вносить інформацію про відповідний електронний рецепт. У цей час система ЕСОРК надсилає автоматичний запит до ЕСОЗ для отримання інформації щодо відповідного е-рецепта. У результаті забезпечується обмін інформацією про рецепти на такі препарати та про їх фактичний відпуск в аптеці.

ЕСОРК – це електронна система обліку обігу медичного канабісу, створена для повного контролю та простежуваності обігу конопель для медичних цілей на всіх етапах – від ввезення сировини до реалізації готових лікарських засобів. Система адмініструється Держлікслужбою України та об’єднує всіх учасників ринку в єдину інформаційну екосистему.

Технічна можливість призначення та відпуску лікарських засобів на основі медичного канабісу доступна в ЕСОЗ з 1 жовтня 2024 року. Тобто лікарі можуть виписувати електронні рецепти, а фармацевти – відпускати готові лікарські засоби або екстемпоральні ліки, виготовлені в умовах аптеки.

Інтеграція ЕСОРК та ЕСОЗ забезпечує автоматизований контроль відпуску ліків, посилює контроль за обігом наркотичних лікарських засобів, зменшує ризики зловживань і забезпечує прозорість для пацієнтів, лікарів, фармацевтів та регуляторних органів.

У МОЗ додали, що інтеграція систем здійснюється у рамках реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування».

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МОЗ канабіс

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