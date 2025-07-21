На Рівненщині чоловік через ревнощі підпалив дружину і себе

Чоловік помер у лікарні, а його дружина перебуває в реанімації.

Фото: поліція

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На Рівненщині чоловік під час сварки облив дружину бензином і підпалив. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Інцидент ставсяу селі Шубків. 44-річний місцевий житель на автомобілі забрав свою дружину з роботи.

"Дорогою керманич повернув у поле, де між подружжям виникла сварка на ґрунті ревнощів. Чоловік пристебнув 41-річну дружину ременем безпеки, облив автомобіль, жінку й себе бензином і підпалив", - розповіли правоохоронці.

Постраждала вибралася із автомобіля та загасила полум’я, вскочивши у калюжу. Після цього вона навіть зуміла дійти до дороги, де її побачили односельчани та викликали швидку.

Медики діагностували у потерпілої 70% опіків тіла і госпіталізували до реанімації 44-річного кривдника також доставили до лікарні, однак він помер.

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