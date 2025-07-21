В Ровенской области мужчина из-за ревности поджег жену и себя

Мужчина умер в больнице, а его жена находится в реанимации.

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В Ровенской области мужчина во время ссоры облил жену бензином и поджег. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в селе Шубков. 44-летний местный житель на автомобиле забрал свою жену с работы.

"Дорогой водитель вернул в поле, где между супругами возникла ссора на почве ревности. Муж пристегнул 41-летнюю жену ремнем безопасности, облил автомобиль, женщину и себя бензином и поджег", - рассказали правоохранители.

Пострадавшая выбралась из автомобиля и потушила пламя, вскочив в лужу. После этого она даже сумела дойти до дороги, где ее увидели односельчане и вызвали скорую.

Медики диагностировали у потерпевшей 70% ожогов тела и госпитализировали в реанимацию 44-летнего обидчика также доставили в больницу, однако он умер.

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