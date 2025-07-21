5 лет тюрьмы вместо штрафа — суд отправил за решетку бывшего сельского голову с Хмельницкой области, который «продал» 10 га земли

Чиновник получил 15 тысяч долларов от местного жителя при содействии в выделении пяти земельных участков.

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Апелляционный суд изменил приговор сельскому голове из Хмельницкой области, признав наказание в виде штрафа слишком мягким. Теперь он проведет 5 лет за решеткой, сообщает областная прокуратура.

Речь идет о главе одного из сельских советов бывшего Изяславского района. В 2020 году чиновник получил 15 тысяч долларов США от местного жителя при содействии в выделении пяти земельных участков общей площадью почти 10 гектаров.

Получив взятку, сельский председатель выполнил обещанное – сессия сельсовета приняла нужные решения, которые впоследствии были переданы заявителю.

Суд первой инстанции назначил должностному лицу наказание в виде штрафа, однако прокуроры настаивали на более строгом приговоре. В апелляционном суде им удалось доказать, что речь идет о тяжком коррупционном преступлении – получении неправомерной выгоды в большом размере должностным лицом, занимающим ответственное положение.

Приговором апелляционного суда мужчина приговорен к 5 годам тюрьмы с лишением права занимать должности в органах власти на 3 года и конфискацией имущества.

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