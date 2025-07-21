В Минюсте напомнили, что такое аффидевит и как его оформить

В большинстве случаев аффидевит требуется для использования за границей, когда обычный документ невозможно легализовать или апостилировать.

Фото: zancopenotary.com

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Министерство юстиции Украины напомнило гражданам, что такое аффидевит и как его оформить.

Аффидевит — это письменное торжественное заявление о наличии или отсутствии определенных фактов (событий), имеющих юридическое значение.

В большинстве случаев он требуется для использования за границей, когда обычный документ невозможно легализовать или апостилировать, в частности:

справки из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;

документы без печатей или подписей. Например, распечатанные электронные справки.

Кроме того, с помощью аффидевита можно подтвердить место проживания человека, содержание ребенка, родственные связи, факт того, что лицо не состоит в браке, источники финансирования, опыт работы и тому подобное.

Оформляют аффидевиты государственные и частные нотариусы.

К перечню нотариальных действий, предусмотренных статьей 34 Закона Украины «О нотариате», относится засвидетельствование подлинности подписи на документах.

Нотариусы удостоверяют подлинность подписи на документах, за исключением тех, которые согласно закону или по требованию сторон подлежат нотариальному удостоверению. Засвидетельствуя подлинность подписи, нотариусы не удостоверяют изложенные в документе факты, а лишь подтверждают, что подпись была сделана определенным лицом.

Нотариусы не могут засвидетельствовать подлинность подписи физического лица на документе, в котором утверждаются обстоятельства, право удостоверения которых принадлежит исключительно соответствующему государственному органу (время рождения, брак, смерть, наличие заболевания, инвалидности, право собственности на имущество и т.п.). Подлинность подписи на таком документе может быть удостоверена в случае, если документ предназначен для подачи в компетентные органы другого государства.

Согласно требованиям юридических учреждений некоторых стран, к письменным торжественным заявлениям (аффидевитам) должны прилагаться документы (письма, фотографии, квитанции, справки, выписки и т.п.), подтверждающие изложенные в них факты.

Документы, прилагаемые к аффидевиту в подтверждение изложенных в нем фактов, подшиваются перед аффидевитом.

Что касается удостоверительной надписи, которую проставляет нотариус на аффидевите, стоит отметить, что приказом Министерства юстиции Украины от 22.12.2010 № 3253/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 23.12.2010 за № 1318/18613, утверждены Правила ведения нотариального делопроизводства, в приложении 25 к которым предусмотрены формы удостоверительных надписей №№ 64–68 о засвидетельствовании подлинности подписи на документах и засвидетельствовании подлинности подписи на аффидевите с приложениями соответственно.

Наличие приложений должно быть указано в удостоверительной надписи.

С целью засвидетельствования подлинности подписи на аффидевите лицо должно обратиться в любую государственную нотариальную контору или к частному нотариусу с документом, удостоверяющим личность (паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность, предусмотренный Законом Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус»), а также документами (письма, фотографии, квитанции, справки, выписки и т.п.), которые будут подшиты к аффидевиту.

За засвидетельствование подлинности подписи необходимо будет уплатить соответствующую плату. В случае засвидетельствования подлинности подписи частным нотариусом размер платы определяется по договоренности сторон, тогда как государственные нотариусы за совершение нотариальных действий взимают государственную пошлину и плату за предоставление дополнительных правовых услуг, не связанных с совершаемыми нотариальными действиями, а также услуг технического характера.

В Минюсте обращают внимание, что официальные документы (в данном случае – аффидевит), составленные на территории Украины, для их использования на территории других государств требуют процедуры легализации.

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