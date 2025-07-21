5 років ув’язнення замість штрафу — суд відправив за ґрати колишнього сільського голову з Хмельниччини, який «продав» 10 га землі

Посадовець отримав 15 тисяч доларів від місцевого мешканця за сприяння у виділенні п’яти земельних ділянок.

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Апеляційний суд змінив вирок сільському голові з Хмельниччини, визнавши покарання у вигляді штрафу занадто м’яким. Тепер він проведе 5 років за ґратами, повідомляє обласна прокуратура.

Йдеться про голову однієї з сільських рад колишнього Ізяславського району. У 2020 році посадовець отримав 15 тисяч доларів США від місцевого мешканця за сприяння у виділенні п’яти земельних ділянок загальною площею майже 10 гектарів.

Отримавши хабар, сільський голова виконав обіцяне – сесія сільради ухвалила потрібні рішення, які згодом були передані заявнику.

Суд першої інстанції призначив посадовцю покарання у вигляді штрафу, однак прокурори наполягали на більш суворому вироку. В апеляційному суді їм вдалося довести, що йдеться про тяжкий корупційний злочин – отримання неправомірної вигоди у великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Вироком апеляційного суду чоловіка засуджено до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах влади на 3 роки та конфіскацією майна.

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