В Украине интегрировали систему учета медицинского каннабиса с ЭСЗ — зачем это нужно

В Минздраве подчеркнули, что интеграция двух систем является важным шагом к прозрачному и безопасному обращению медицинского каннабиса в Украине.

Фото: dtkt.ua

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Министерство здравоохранения сообщило, что в Украине произошла техническая интеграция электронной системы учета обращения медицинского каннабиса (ЭСОРК) с электронной системой здравоохранения (ЭСЗ).

«Это важный шаг в обеспечении прозрачного и контролируемого обращения препаратов на основе медицинского каннабиса в Украине», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что основная цель такой интеграции — гарантировать, что отпуск и изготовление лекарств, содержащих медицинский каннабис, в аптечных условиях происходит исключительно по действительным е-рецептам, зафиксированным в ЭСЗ.

Таким образом, каждый раз, когда пользователь (например, аптечный работник) вводит информацию о приготовлении или отпуске лекарственного средства на основе е-рецепта в ЭСОРК, система автоматически проверяет наличие соответствующего е-рецепта в ЭСЗ.

«Интеграция этих двух систем — это важный шаг к прозрачному и безопасному обращению медицинского каннабиса в Украине. Теперь каждый рецепт на препараты с каннабисом проверяется автоматически, что исключает риск злоупотреблений и гарантирует, что такие препараты отпускаются только тем пациентам, которым они действительно были назначены врачом», — отметила Мария Карчевич, заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию.

Как осуществляется обмен данными?

Во время учета изготовления и/или отпуска лекарственного средства на основе медицинского каннабиса в аптеке, работник аптеки вносит информацию о соответствующем электронном рецепте. В этот момент система ЭСОРК отправляет автоматический запрос в ЭСЗ для получения информации о соответствующем е-рецепте. В результате обеспечивается обмен информацией о рецептах на такие препараты и об их фактическом отпуске в аптеке.

ЭСОРК — это электронная система учета обращения медицинского каннабиса, созданная для полного контроля и отслеживания оборота каннабиса для медицинских целей на всех этапах — от ввоза сырья до реализации готовых лекарственных средств. Система администрируется Государственной службой Украины по лекарственным средствам и объединяет всех участников рынка в единую информационную экосистему.

Техническая возможность назначения и отпуска лекарственных средств на основе медицинского каннабиса доступна в ЭСЗ с 1 октября 2024 года. То есть врачи могут выписывать электронные рецепты, а фармацевты — отпускать готовые лекарственные средства или экстемпоральные лекарства, изготовленные в аптеке.

Интеграция ЭСОРК и ЭСЗ обеспечивает автоматизированный контроль отпуска лекарств, усиливает контроль за обращением наркотических лекарственных средств, снижает риски злоупотреблений и обеспечивает прозрачность для пациентов, врачей, фармацевтов и регулирующих органов.

В Минздраве добавили, что интеграция систем осуществляется в рамках реализации Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования обращения растений рода конопля (Cannabis) для использования в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности, производства наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств с целью расширения доступа пациентов к необходимому лечению».

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