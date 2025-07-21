Ущерб более 1,5 млн при берегоукреплении Кременчугского водохранилища — подозревают бывшего чиновника и инженера

Их подозревают в завышении более чем на 1,5 млн грн стоимости берегоукрепляющих работ на Кременчугском водохранилище.

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Детективы Территориального управления БЭБ в Полтавской области разоблачили бывшего председателя правления Государственного акционерного общества и инженера по техническому надзору в завладении бюджетными средствами, выделенными на природоохранные мероприятия в Полтавской области.

По данным БЭБ, с целью укрепления береговой линии Кременчугского водохранилища в районе с. Мозолиевке Глобинского района было запланировано построить каменно-накидный банкет с использованием определенной фракции гранитного щебня и бутовых камней. Региональный офис водных ресурсов в Полтавской области провел публичную закупку по проведению строительных работ. Договор был заключен с Государственным акционерным обществом, специализирующимся на строительно-монтажных работах.

Однако детективы БЭБ установили, что для берегоукрепления подрядчик использовал строительные материалы, не отвечающие качественным характеристикам проектно-технической документации и нормативно-правовым актам в сфере строительства.

То есть подрядчик безосновательно завысил объем и стоимость фактически выполненных работ. В то же время инженер по техническому надзору другого общества, который должен был контролировать процесс, не предотвратил правонарушения, а наоборот, способствовал их сокрытию и подписанию актов выполненных работ.

В результате бюджету было нанесено более 1,5 млн грн ущерба.

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