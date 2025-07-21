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Збитки понад 1,5 млн при берегоукріпленні Кременчуцького водосховища — підозрюють колишнього посадовця та інженера

22:00, 21 липня 2025
Їх підозрюють у завищенні на понад 1,5 млн грн вартості берегоукріплювальних робіт на Кременчуцькому водосховищі.
Збитки понад 1,5 млн при берегоукріпленні Кременчуцького водосховища — підозрюють колишнього посадовця та інженера
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Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області викрили колишнього голову правління Державного акціонерного товариства та інженера з технічного нагляду у заволодінні бюджетними коштами, що були виділені на природоохоронні заходи у Полтавській області.

За даними БЕБ, з метою укріплення берегової лінії Кременчуцького водосховища у районі с. Мозоліївки Глобинського району було заплановано звести кам’яно-накидний банкет з використанням визначеної фракції гранітного щебеню та бутового каміння. Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області провів публічну закупівлю на проведення будівельних робіт. Договір уклали із Державним акціонерним товариством, що спеціалізується на будівельно-монтажних роботах.

Однак, детективи БЕБ встановили, що для берегоукріплення підрядник використав будівельні матеріали, які не відповідають якісним характеристикам проєктно-технічної документації та нормативно-правовим актам у сфері будівництва.

Тобто підрядник безпідставно завищив обсяг та вартість фактично виконаних робіт. Водночас інженер з технічного нагляду іншого товариства, який повинен був контролювати процес, не упередив правопорушення, а навпаки, сприяв їх приховуванню та підписанню актів виконаних робіт.

В результаті бюджету було завдано понад 1,5 млн грн збитків.

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