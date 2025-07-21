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Добор на должность судьи местного суда — опубликованы кодированные результаты тестирования по истории украинской государственности за 21 июля

19:55, 21 июля 2025
ВККС обнародовала кодированные результаты тестирования за 21 июля в отношении 939 человек.
Добор на должность судьи местного суда — опубликованы кодированные результаты тестирования по истории украинской государственности за 21 июля
Фото: vkksu.gov.ua
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила, что с 15 по 24 июля в отношении 8 432 участников проводится тестирование знаний по истории украинской государственности как первый этап квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда.

Минимально допустимый балл за тестирование — 26 баллов.

Максимальный балл — 40 баллов.

Установлены кодированные результаты тестирования за 21 июля в отношении 939 человек:

- не набрали минимально допустимого балла — 16 человек;

- набрали минимально допустимый балл — 923 человека:

  • от 26 до 30 баллов — 21 человек;
  • от 31 до 35 баллов — 82 человека;
  • от 36 до 40 баллов — 820 человек.

Ко второму этапу квалификационного экзамена (тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда) будут допущены по рейтингу не более 7 200 человек, набравших не менее 26 баллов.

По состоянию на 21 июля 2025 года установлены результаты тестирования знаний по истории украинской государственности 5 622 человек:

- не набрали минимально допустимого балла — 99 человек;

- набрали минимально допустимый балл — 5 522 человека:

  • от 26 до 30 баллов — 171 человек;
  • от 31 до 35 баллов — 580 человек;
  • от 36 до 40 баллов — 4 771 человек;

- отказ от прохождения квалификационного экзамена — 1 человек.

Ожидается, что вопрос допуска ко второму этапу квалификационного экзамена будет рассмотрен Высшей квалификационной комиссией судей Украины 25 июля.

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суд судья ВККС

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