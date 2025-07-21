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«Ездили в командировку»: в НАБУ ответили на заявления СБУ о содействии детективов в выезде олигарха

20:34, 21 июля 2025
В НАБУ заявили, что детективы по приглашению Инициативы по возвращению украденных активов ездили в командировку.
«Ездили в командировку»: в НАБУ ответили на заявления СБУ о содействии детективов в выезде олигарха
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Как ранее сообщили в СБУ, два сотрудника НАБУ участвовали в операции по вывозу за границу одного из известных олигархов. При этом они находились в соседнем купе поезда «для подстраховки». Данную «спецоперацию», по данным следствия, также организовал Федор Христенко.

«Во время обысков у связных депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Христенко были найдены материалы уголовных производств НАБУ, в частности документы негласного наблюдения за фигурантами, а также анкеты кандидатов в детективы Бюро, что свидетельствует о российском влиянии и системных утечках информации из антикоррупционного ведомства», — заявили в СБУ.

В свою очередь в НАБУ заявили, что детективы ездили в командировку — по приглашению Инициативы по возвращению украденных активов (StAR), которая является совместной программой Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности.

«Поездка была официальной, заранее согласованной и состоялась с целью участия в серии двусторонних встреч в рамках Глобального форума по возвращению активов, который проходил 25–27 июня в Вене.

Ни один из участников командировки не знаком с лицом, упомянутым в видео СБУ. Сотрудники НАБУ не имеют никакого отношения к распространенным в видео утверждениям, в частности о так называемой «помощи в побеге» или «купе прикрытия».

Национальное бюро как независимый орган по разоблачению топ-коррупции осуществляет свою деятельность исключительно в рамках закона. Ни одно лицо, независимо от должности или статуса, не влияет на ход расследований.

К сообщению прилагаем официальное подтверждение от организаторов мероприятия — письмо Инициативы StAR», — заявили в НАБУ.

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НАБУ СБУ

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