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Помощники судей должны получить статус государственных служащих – Станислав Кравченко

07:35, 22 июля 2025
Права помощников судей должны быть защищены, поскольку некоторые судьи часто увольняют своих помощников.
Помощники судей должны получить статус государственных служащих – Станислав Кравченко
Источник фото: Верховный Суд
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Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко считает, что помощники судей снова должны получить статус государственных служащих.

Напомним, что до 2016 года помощники судей относились к государственным служащим, однако потеряли соответствующий статус после изменений в законы «О государственной службе» и «О судоустройстве и статусе судей». Помощники судей относятся к патронатной службе, то есть их трудоустройство зависит от «патрона» - судьи, народного депутата, руководителя государственного учреждения и т. д. 

«Я считаю, что помощники судей должны быть государственными служащими», - сообщил Станислав Кравченко 21 июля во время обсуждения проблем функционирования государственной и патронатной службы в органах судебной власти, которое состоялось в Кловском дворце. 

Также глава ВС рассказал о необходимости обеспечения прав помощников судей, например, по образцу защиты прав государственных служащих.

«Помощник судьи должен быть защищен, в частности, в вопросе гарантий права на труд. Когда я был председателем Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, я видел, как некоторые судьи Верховного Суда часто меняют помощников из-за того, что они им не подходят по той или иной причине. Такой подход к помощникам судей вряд ли можно назвать справедливым», - отметил Станислав Кравченко.

Кроме того, по мнению председателя Верховного Суда, было бы целесообразно создать единую информационную базу помощников судей, в которую бы вносились сведения о помощниках судей, желающих работать в судах той или иной инстанции и специализации.

 Автор Вячеслав Хрипун

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судья Верховный Суд Станислав Кравченко

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