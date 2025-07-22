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В Британии нашли мертвой 20-летнюю сестру принцев Уильяма и Гарри

13:15, 22 июля 2025
Рози Рош – троюродную сестру принцев Уильяма и Гарри – нашли мертвой в семейном доме в Англии, рядом с телом было огнестрельное оружие.
В Британии нашли мертвой 20-летнюю сестру принцев Уильяма и Гарри
Фото: GETTY
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В Великобритании в доме семьи была найдена мертвой 20-летняя Рози Рош — внучка дяди принцессы Дианы и троюродная сестра принцев Уильяма и Гарри. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на данные следствия.

Инцидент произошел 14 июля в доме семьи Рош в городке Нортон, недалеко от Мелмсбери (графство Уилтшир). Девушку обнаружили ее мать и сестра — она как раз собиралась в поездку с друзьями. Рядом с телом была найдена огнестрельное оружие.

Полиция не подозревает наличие постороннего вмешательства — как отметил коронер Грант Дэвис, «смерть не считается подозрительной». Окончательные выводы расследования планируют огласить 25 октября.

Рози училась на первом курсе факультета английской литературы в Даремском университете. Студенты и преподаватели потрясены произошедшим. «Рози прекрасно влилась в университетскую жизнь, у нее было много друзей, ее любили за энергию, креативность и любовь к литературе и путешествиям», — сказала профессор Венди Пауэрс, директор колледжа Университета.

Семья Рош выразила свое горе в официальном некрологе: «Любимая дочь Хью и Пиппы, невероятная сестра Арчи и Агаты, внучка Дерека и Рэй Лонг».

Эта смерть стала уже второй подобной трагедией в королевских кругах за последний год. В феврале 2024 года муж кузины Уильяма и Гарри — леди Габриэллы КингстонТомас Кингстон был найден мертвым с огнестрельным ранением головы. Тогда коронер пришел к выводу, что речь идет о самоубийстве.

Представители семьи Рош и принца Уильяма отказались комментировать гибель Рози.

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Великобритания

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