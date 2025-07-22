Россия планирует потратить 1,1 трлн долларов на перевооружение до 2036 года – Буданов

По данным ГУР, Москва запускает крупнейшую военную программу со времен СССР.

Фото: ГУР

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Россия готовится к масштабной войне, планируя потратить около 1,1 триллиона долларов США на военное перевооружение до 2036 года. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов во время панельной дискуссии на ежегодном совещании послов Украины «Разведка, безопасность, дипломатия: общая стратегия победы», сообщила пресс-служба ГУР.

По словам Буданова, это самая масштабная программа вооружения России со времен распада СССР. «Россия проводит тотальную мобилизацию политики, экономики и общества, готовясь к будущей масштабной войне», - отметил он. В рамках военной реформы созданы два новых военных округа - Московский и Ленинградский, а также запланировано формирование новых дивизий и воинских частей.

Буданов подчеркнул, что Россия стремится разрушить существующий безопасностный и экономический порядок. Для этого она наращивает присутствие в Африке через прокси-силы, такие как ЧВК «Вагнер» и «Африканский корпус», поддерживает авторитарные режимы и террористические организации по всему миру. Кроме того, Москва активно проводит гибридные информационные и кибероперации, используя подконтрольные СМИ и лидеров мнений для вмешательства в демократические процессы других стран.

«россия стремится разрушить текущий безопасностный и экономический порядок. Для этого москва наращивает присутствие в Африке, прежде всего используя для этого свои прокси-силы: ЧВК «вагнер» и «африканский корпус», а также поддерживает авторитарные режимы и террористические организации по всему миру», - подчеркнул Буданов.

Он также поблагодарил украинский дипломатический корпус за эффективную работу по организации международной поддержки Украины и сотрудничество с ГУР, в частности во время операций по эвакуации граждан из зон опасности.

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