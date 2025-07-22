Росія планує витратити 1,1 трлн доларів на переозброєння до 2036 року – Буданов

Росія готується до масштабної війни, плануючи витратити близько 1,1 трильйона доларів США на військове переозброєння до 2036 року. Про це заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час панельної дискусії на щорічній нараді послів України «Розвідка, безпека, дипломатія: спільна стратегія перемоги», повідомила пресслужба ГУР.
За словами Буданова, це наймасштабніша програма озброєння Росії з часів розпаду СРСР. «Росія проводить тотальну мобілізацію політики, економіки та суспільства, готуючись до майбутньої масштабної війни», — зазначив він. У межах військової реформи створено два нові військові округи — Московський і Ленінградський, а також заплановано формування нових дивізій і військових частин.
Буданов підкреслив, що Росія прагне зруйнувати чинний безпековий і економічний порядок. Для цього вона нарощує присутність в Африці через проксі-сили, такі як ПВК «Вагнер» і «Африканський корпус», підтримує авторитарні режими та терористичні організації по всьому світу. Крім того, Москва активно проводить гібридні інформаційні та кібероперації, використовуючи підконтрольні ЗМІ та лідерів думок для втручання в демократичні процеси інших країн.
«росія прагне зруйнувати поточний безпековий і економічний порядок. Для цього москва нарощує присутність в Африці, насамперед використовуючи для цього свої проксі- сили: ПВК «вагнер» та «африканський корпус», а також підтримує авторитарні режими й терористичні організації по всьому світу», — наголосив Буданов.
Він також подякував українському дипломатичному корпусу за ефективну роботу з організації міжнародної підтримки України та співпрацю з ГУР, зокрема під час операцій з евакуації громадян із зон небезпеки.
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