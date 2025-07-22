Обвинувачений подав клопотання про направлення кримінального провадження в інший суд через відсутність укриття — що вирішив суд

Рівненський апеляційний суд розглянув клопотання обвинуваченого про направлення кримінального провадження з Рівненського міського суду до Костопільського районного суду, у зв’язку з відсутністю в першому укриття.

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Орган досудового розслідування обвинувачує громадянина у незаконному переправлянні чоловіків призовного віку через кордон в умовах воєнного стану. Вимога скерувати кримінальне провадження, розгляд якого перебуває на стадії підготовчого засідання, з одного суду в інший, в межах юрисдикції Рівненської області, обґрунтована відсутністю в судовій установі укриття у разі оголошення повітряної небезпеки, передає офіційний сайт Рівненського апеляційного суду.

Рівненський апеляційний суд, попри відсутність обвинуваченого та його захисника, які були належним чином повідомлені про дату та час засідання, розглянув клопотання обвинуваченого про направлення кримінального провадження з Рівненського міського суду до Костопільського районного суду, у зв’язку з відсутністю в першому укриття у разі оголошення повітряної тривоги, що призводить до затягування розгляду справи.

Проти задоволення клопотання обвинуваченого заперечив прокурор, який зауважив колегії суддів, що саме через зловживання своїми процесуальними обов’язками п’ятьма фігурантами кримінального провадження, серед яких і обвинувачений Г., а також їх захисниками, відбувається затягування розгляду кримінального провадження.

Так, обвинувачені систематично не з’являються в судові засідання через хвороби, нібито плутають час судового розгляду. Крім того, неодноразово розгляд кримінального провадження переносився за клопотаннями їх захисників про відкладення розгляду справи через участь в інших засіданнях чи з інших причин. І жодного разу розгляд справи не відкладався через зайнятість сторони обвинувачення або суду в інших засіданнях.

Прокурор також додав, що вимога обвинуваченого скерувати розгляд кримінального провадження з Рівненського міського суду до Костопільського райсуду через відсутність укриття у разі оголошення повітряної тривоги є безпідставною, оскільки районний суд не обладнаний укриттям, а тривога у разі повітряної небезпеки оголошується у всій Рівненській області. Також уточнив, що в межах Рівненського міського суду є 15 укриттів, дістатися до яких достатньо від 1 до 6 хвилин.

Прокурор зауважив, що Рівненський апеляційний суд уже розглядав клопотання захисника про направлення кримінального провадження з одного суду в інший та відмовив у його задоволенні, просив не змінювати позицію і при розгляді цього клопотання.

Зважаючи на те, що вказане клопотання не ґрунтується на приписах кримінально-процесуального закону, колегія суддів ухвалила рішення, яким відмовила обвинуваченому у задоволенні клопотання.

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