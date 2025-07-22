Зеленський доручив сформувати делегацію для перемовин з росіянами

Президент доручив сформувати українську делегацію для переговорів із РФ, яку очолить секретар РНБО Рустем Умєров.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною. Її очолить секретар РНБО Рустем Умєров. До складу делегації увійдуть представники розвідки, МЗС та Офісу Президента.

Глава держави зазначив, що провів нараду щодо необхідних Україні результатів переговорної роботи.

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів про виконання домовленостей другої зустрічі з російською стороною в Стамбулі та домовленість про нову зустріч найближчим часом.

«Україна готова працювати максимально продуктивно заради звільнення наших людей з полону та повернення викрадених дітей, а також припинення вбивств і заради підготовки зустрічі лідерів для реального завершення цієї війни. Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала», — вказав Президент.

Керівник Офісу Андрій Єрмак доповів про координацію нашої дипломатичної роботи з партнерами у Європі та Сполучених Штатах.

Володимир Зеленський заявив, що доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною. Очолить делегацію Рустем Умєров, у склад делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу Президента.

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