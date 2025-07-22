Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров с россиянами

Президент поручил сформировать украинскую делегацию для переговоров с РФ, которую возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Ее возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров. В состав делегации войдут представители разведки, МИДа и Офиса Президента.

Глава государства отметил, что провел совещание по результатам переговорной работы, которые необходимы Украине.

Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил о выполнении договоренностей, достигнутых во время второй встречи с российской стороной в Стамбуле, а также о договоренности провести новую встречу в ближайшее время.

«Украина готова работать максимально продуктивно ради освобождения наших людей из плена и возвращения похищенных детей, а также ради прекращения убийств и подготовки встречи лидеров для реального завершения этой войны. Наша позиция абсолютно прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна ее закончить — ту войну, которую сама же и начала», — отметил Президент.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак доложил о координации дипломатической работы с партнерами в Европе и Соединенных Штатах.

Владимир Зеленский заявил, что поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Делегацию возглавит Рустем Умеров, в ее состав войдут представители украинской разведки, Министерства иностранных дел и Офиса Президента.

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