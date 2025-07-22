Обвиняемый подал ходатайство о передаче уголовного производства в другой суд из-за отсутствия укрытия — что решил суд

Ровенский апелляционный суд рассмотрел ходатайство обвиняемого о передаче уголовного производства из Ровенского городского суда в Костопольский районный суд в связи с отсутствием укрытия в первом.

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Орган досудебного расследования обвиняет гражданина в незаконной переправке мужчин призывного возраста через границу в условиях военного положения. Ходатайство о передаче дела, находящегося на стадии подготовительного заседания, из одного суда в другой в пределах юрисдикции Ровенской области обосновано отсутствием в суде укрытия на случай воздушной тревоги, сообщает официальный сайт Ровенского апелляционного суда.

Несмотря на отсутствие обвиняемого и его защитника, которые были должным образом уведомлены о дате и времени заседания, Ровенский апелляционный суд рассмотрел поданное обвиняемым ходатайство. В нем утверждалось, что отсутствие укрытия в Ровенском городском суде при объявлении тревоги ведет к затягиванию рассмотрения дела.

Прокурор выступил против удовлетворения ходатайства и отметил, что затягивание процесса происходит именно из-за злоупотреблений со стороны пяти фигурантов дела, включая обвиняемого Г., и их защитников. Так, обвиняемые систематически не являются на заседания, ссылаясь на болезни или «путая» время. Также неоднократно рассмотрение откладывалось по инициативе защиты — из-за участия в других заседаниях или по иным причинам. При этом не было ни одного случая, чтобы заседание откладывалось из-за занятости прокурора или суда.

Прокурор также подчеркнул, что основание ходатайства обвиняемого — отсутствие укрытия — является необоснованным, поскольку Костопольский райсуд также не оборудован укрытием, а тревога объявляется по всей Ровенской области. Кроме того, на территории Ровенского городского суда расположено 15 укрытий, добраться до которых можно за 1–6 минут.

Он напомнил, что Ровенский апелляционный суд уже рассматривал аналогичное ходатайство защиты и отказал в его удовлетворении, и призвал не менять позицию.

Учитывая, что ходатайство не основано на положениях Уголовного процессуального кодекса, коллегия судей приняла решение — отказать обвиняемому в его удовлетворении.

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