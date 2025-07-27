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У Британії 64-річний чоловік «помер» на 45 хвилин після зупинки серця — і дивом повернувся до життя

08:50, 27 липня 2025
64-річний британець пережив клінічну смерть тривалістю 45 хвилин після зупинки серця під час роботи в саду — і повністю одужав, завдяки миттєвій реакції сина без медичної освіти.
У Британії 64-річний чоловік «помер» на 45 хвилин після зупинки серця — і дивом повернувся до життя
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У Великій Британії 64-річний Стів Долтон пережив клінічну смерть, коли отримав зупинку серця під час садових робіт у дворі. Медики констатували, що серце чоловіка не билося 45 хвилин. Попри мінімальні шанси на виживання, він не лише прийшов до тями, а й повністю відновився. Про це повідомляє Need to Know.

Трагедія сталася, коли Стів допомагав своїй 29-річній доньці Кейт облаштовувати дитячий майданчик у саду. Вона помітила, що батькові стало зле — він знепритомнів і почав судомитись. Його син Сем миттєво кинувся на допомогу та почав проводити серцево-легеневу реанімацію (СЛР), поки не приїхала «швидка». Медики прибули через 8 хвилин.

Протягом трьох годин медики боролися за життя Стіва прямо в машині швидкої. Його серце зупинялося щонайменше на 45 хвилин. Йому шість разів робили дефібриляцію.

У лікарні чоловіка ввели в медикаментозну кому. Лікарі попередили родину: ймовірність вижити — лише 2%, а у разі повернення до свідомості можливі незворотні ураження мозку через нестачу кисню.

Діти та родичі зібралися в лікарні, щоб попрощатися.

Та вже наступного ранку медсестра зателефонувала з несподіваними новинами: Стів починає приходити до тями. Коли лікарі зменшили рівень седативних препаратів, він відкрив очі та впізнав доньку. Наступного дня він вже говорив телефоном із дружиною.

Він провів у клініці два тижні, де йому встановили імплантований кардіовертер-дефібрилятор.

Стів Далтон, батько сімох дітей та дід 17 онуків, відновився.

Після інциденту сім'я створила сторінку для збирання коштів на підтримку SCA UK — організації, яка допомагає покращити життя людей, які пережили зупинку серця.

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Великобританія Велика Британія

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