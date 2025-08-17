Практика судів
У Харкові чоловік з ножем напав на поліцейського та трьох співробітників ТЦК

12:10, 17 серпня 2025
Чоловік під час перевірки документів дістав ніж і вдарив поліцейського в голову, а потім поранив трьох працівників ТЦК.
У Харкові 36-річному чоловіку, який ввечері 14 серпня поранив ножем правоохоронця та трьох представників територіального центру комплектування, оголосили про підозру.

За інформацією Офісу генерального прокурора, під час перевірки документів чоловік раптово дістав ніж і вдарив поліцейського в голову. Після цього він поранив трьох працівників ТЦК, завдавши їм удари у голову, тулуб та руку.

«Під час цих заходів поліцейський підійшов до чоловіка для перевірки документів. Він навіть не встиг нічого сказати. У цей момент чоловік дістав ніж і завдав правоохоронцю удар у скроневу ділянку. Надалі нападник по черзі завдав удари трьом співробітникам ТЦК: одному — ножем у голову та руку, іншому — у голову та підключичну ділянку, ще одному — в область тулуба», - повідомляють в ОГП.

Після нападу чоловік утік, проте його оперативно розшукали та затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Усі постраждалі перебувають у лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу. Досудове розслідування триває.

