В Харькове мужчина с ножом напал на полицейского и трех сотрудников ТЦК

Мужчина во время проверки документов достал нож и ударил полицейского в голову, а затем ранил трех работников ТЦК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харькове 36-летнему мужчине, который вечером 14 августа ранил ножом правоохранителя и трех представителей территориального центра комплектования, объявили о подозрении.

По информации Офиса генерального прокурора, во время проверки документов мужчина внезапно достал нож и ударил полицейского в голову. После этого он ранил трех работников ТЦК, нанеся им удары в голову, туловище и руку.

«Во время этих мероприятий полицейский подошел к мужчине для проверки документов. Он даже не успел ничего сказать. В этот момент мужчина достал нож и нанес правоохранителю удар в височную область. В дальнейшем нападавший поочередно нанес удары трем сотрудникам ТЦК: одному — ножом в голову и руку, другому — в голову и подключичную область, еще одному — в область туловища», — сообщают в ОГП.

После нападения мужчина скрылся, однако его оперативно разыскали и задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Все пострадавшие находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.