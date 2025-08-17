Практика судів
  1. В Україні

Сервіси Дії відновили роботу після технічної перерви

14:37, 17 серпня 2025
Реєстри Мін’юсту відновили роботу – усі онлайн-послуги Дії знову доступні.
Сервіси Дії відновили роботу після технічної перерви
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Цифрові послуги в застосунку та на порталі «Дія» знову доступні після завершення технічної перерви. Про це повідомили в «Дії».

Користувачі можуть відкривати бізнес, реєструвати шлюб, оформлювати іпотеку на житло чи замовляти довідки в ДРАЦС онлайн швидко та без перебоїв. Реєстри Міністерства юстиції відновили повноцінну роботу, що забезпечує стабільне функціонування всіх сервісів «Дії».

Відновлення роботи платформи дозволяє українцям зручно отримувати державні послуги в цифровому форматі, зокрема для підприємницької діяльності, сімейних питань чи оформлення документів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дія Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада планує визначити особливі умови залучення до бойових завдань і переміщення до іншої місцевості подружжям військовослужбовців з дитиною до 14 років

Пропонується встановити, що виключно за власною згодою залучається до виконання бойових завдань військовослужбовець, який самостійно виховує дитину за рішенням суду, а також один з подружжя військовослужбовців з дитиною до 14 років – за певних умов.

Забезпечення позову не може блокувати анулювання спецдозволу на підставі санкцій РНБО – позиція Верховного Суду

Верховний Суд скасував рішення судів, зазначивши, що заборона Держгеонадрам вчиняти дії щодо спецдозволу перешкоджає виконанню указу Президента, який відповідно до Закону «Про санкції» та Кодексу про надра зобов’язує анулювати або зупинити дію дозволу через 30 днів після введення санкцій, якщо бенефіціарний власник не змінився

Умови відстрочки працівників закладів освіти змінять – що пропонує Кабмін

Уряд запропонував змінити формулювання стосовно того, хто з наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти має право на відстрочку.

Посадові оклади на митниці будуть обчислювати в орудних величинах – комітет рекомендував прийняти законопроект

На центральному рівні посадовий оклад митників становитиме не менше 29,4 тисяч грн.

«Копіпаста» зі старого скасованого вироку не передбачена КПК як спосіб дослідження судом доказів — Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що у КПК немає такого способу дослідження судом доказів, як імпорт з тексту попереднього, раніше скасованого вироку, змістовної складової показань свідків, експертів та спеціаліста та їх відображення в тексті нового вироку.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео