Сервіси Дії відновили роботу після технічної перерви

Реєстри Мін’юсту відновили роботу – усі онлайн-послуги Дії знову доступні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Цифрові послуги в застосунку та на порталі «Дія» знову доступні після завершення технічної перерви. Про це повідомили в «Дії».

Користувачі можуть відкривати бізнес, реєструвати шлюб, оформлювати іпотеку на житло чи замовляти довідки в ДРАЦС онлайн швидко та без перебоїв. Реєстри Міністерства юстиції відновили повноцінну роботу, що забезпечує стабільне функціонування всіх сервісів «Дії».

Відновлення роботи платформи дозволяє українцям зручно отримувати державні послуги в цифровому форматі, зокрема для підприємницької діяльності, сімейних питань чи оформлення документів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.