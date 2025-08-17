Сервисы Дии возобновили работу после технического перерыва

Реестры Минюста возобновили работу – все онлайн-услуги Дии снова доступны.

Цифровые услуги в приложении и на портале «Дия» снова доступны после завершения технического перерыва. Об этом сообщили в «Дии».

Пользователи могут открывать бизнес, регистрировать брак, оформлять ипотеку на жилье или заказывать справки в ГРАГС онлайн быстро и без перебоев. Реестры Министерства юстиции возобновили полноценную работу, что обеспечивает стабильное функционирование всех сервисов «Дії».

Возобновление работы платформы позволяет украинцам удобно получать государственные услуги в цифровом формате, в частности для предпринимательской деятельности, семейных вопросов или оформления документов.

