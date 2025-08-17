Прокуратура оскаржить відмову у відстороненні керівника апарату КМДА

Прокуратура оскаржить відмову у відстороненні від посади керівника апарату КМДА та запобіжні заходи обрані посадовцю та колишньому керівнику комунального підприємства.

Київська міська прокуратура готує апеляцію на рішення Печерського районного суду столиці, який відмовив у відстороненні від посади керівника апарату КМДА.

Разом із цим суд застосував запобіжні заходи до нього та до колишнього директора комунального підприємства «АТП КМДА» — нічний домашній арешт до 13 жовтня 2025 року.

Окрім цього, підозрюваним заборонено залишати межі Києва та області без дозволу слідчого чи прокурора, змінювати місце проживання без повідомлення, контактувати зі свідками та іншими фігурантами справи, а також виїжджати за кордон — паспорти у них вилучили.

Обох посадовців підозрюють у розтраті 1,3 млн грн бюджетних коштів, які були витрачені на ремонт будівлі в центрі Києва, що перебуває у приватній власності та не підлягає ремонту за державний рахунок.

