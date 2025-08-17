Прокуратура обжалует отказ в отстранении руководителя аппарата КГГА

Прокуратура обжалует отказ в отстранении от должности руководителя аппарата КГГА и меры пресечения избранные должностному лицу и бывшему руководителю коммунального предприятия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевская городская прокуратура готовит апелляцию на решение Печерского районного суда столицы, который отказал в отстранении от должности руководителя аппарата КГГА.

Вместе с этим суд применил меры пресечения к нему и к бывшему директору коммунального предприятия «АТП КГГА» — ночной домашний арест до 13 октября 2025 года.

Кроме того, подозреваемым запрещено покидать пределы Киева и области без разрешения следователя или прокурора, менять место жительства без уведомления, контактировать со свидетелями и другими фигурантами дела, а также выезжать за границу — их паспорта изъяты.

Обоих должностных лиц подозревают в растрате 1,3 млн грн бюджетных средств, которые были потрачены на ремонт здания в центре Киева, находящегося в частной собственности и не подлежащего ремонту за государственный счет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.