Генсек НАТО Марк Рютте візьме участь у віртуальній нараді Коаліції охочих

Рютте приєднається до віртуальної зустрічі Коаліції охочих за участі Макрона, Мерца та Стармера.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у віртуальній зустрічі Коаліції охочих, запланованій на вечір неділі, 17 серпня. Зустріч, організована президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, пройде без доступу для ЗМІ.

«Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у віртуальній зустрічі Коаліції бажаючих, яку організують президент Франції пан Еммануель Макрон, канцлер Німеччини пан Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Сполученого Королівства сер Кір Стармер. Можливості для ЗМІ не буде», – повідомила пресслужба НАТО.

