Генсек НАТО Марк Рютте примет участие в виртуальном совещании Коалиции желающих

Рютте присоединится к виртуальной встрече Коалиции желающих с участием Макрона, Мерца и Стармера.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в виртуальной встрече Коалиции желающих, запланированной на вечер воскресенья, 17 августа. Встреча, организованная президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, пройдет без доступа для СМИ.

«Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в виртуальной встрече Коалиции желающих, которую организуют президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Соединенного Королевства сэр Кир Стармер. Возможностей для СМИ не будет», — сообщила пресс-служба НАТО.

