Естонія видворила першого секретаря посольства РФ – його оголосили персоною нон грата

Міністерство закордонних справ Естонії оголосило першого секретаря посольства Росії персоною нон грата. Дипломат має залишити країну.

У МЗС пояснили, що не збираються терпіти дії Росії, спрямовані проти конституційного ладу та внутрішньої стабільності Естонії. Про інцидент Таллінн також поінформує міжнародних партнерів і союзників.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що згаданий дипломат був «безпосередньо та активно залучений до підриву правової системи країни, намагань розколоти суспільство та сприяння злочинам проти держави, включно з правопорушеннями, пов’язаними з порушенням санкцій». За його словами, вже один громадянин Естонії отримав вирок за участь у таких злочинах.

«Постійне втручання посольства Росії у внутрішні справи Республіки Естонія має припинитися. Висилкою дипломата ми демонструємо, що Естонія не дозволить жодних дій, організованих і скоординованих іноземною державою на своїй території», — наголосив Цахкна.

У МЗС додали, що цей крок відповідає статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини, яка дозволяє приймаючій державі в будь-який момент оголосити дипломата небажаною особою без необхідності пояснювати причини відправляючій стороні.

