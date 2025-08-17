Практика судів
Естонія видворила першого секретаря посольства РФ – його оголосили персоною нон грата

12:28, 17 серпня 2025
У МЗС пояснили, що дипломат був залучений до підривної діяльності та сприяння злочинам проти держави.
Джерело фото: vm.ee
Міністерство закордонних справ Естонії оголосило першого секретаря посольства Росії персоною нон грата. Дипломат має залишити країну.

У МЗС пояснили, що не збираються терпіти дії Росії, спрямовані проти конституційного ладу та внутрішньої стабільності Естонії. Про інцидент Таллінн також поінформує міжнародних партнерів і союзників.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що згаданий дипломат був «безпосередньо та активно залучений до підриву правової системи країни, намагань розколоти суспільство та сприяння злочинам проти держави, включно з правопорушеннями, пов’язаними з порушенням санкцій». За його словами, вже один громадянин Естонії отримав вирок за участь у таких злочинах.

«Постійне втручання посольства Росії у внутрішні справи Республіки Естонія має припинитися. Висилкою дипломата ми демонструємо, що Естонія не дозволить жодних дій, організованих і скоординованих іноземною державою на своїй території», — наголосив Цахкна.

У МЗС додали, що цей крок відповідає статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини, яка дозволяє приймаючій державі в будь-який момент оголосити дипломата небажаною особою без необхідності пояснювати причини відправляючій стороні.

МЗС Естонія

