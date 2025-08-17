Эстония выдворила первого секретаря посольства РФ – его объявили персоной нон грата

В МИДе пояснили, что дипломат был вовлечен в подрывную деятельность и содействие преступлениям против государства.

Министерство иностранных дел Эстонии объявило первого секретаря посольства России персоной нон грата. Дипломат должен покинуть страну.

В МИД объяснили, что не собираются терпеть действия России, направленные против конституционного строя и внутренней стабильности Эстонии. О происшествии Таллин также проинформирует международных партнеров и союзников.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что упомянутый дипломат был «непосредственно и активно вовлечен в подрыв правовой системы страны, попытки расколоть общество и содействие преступлениям против государства, включая правонарушения, связанные с нарушением санкций». По его словам, уже один гражданин Эстонии получил приговор за участие в таких преступлениях.

«Постоянное вмешательство посольства России во внутренние дела Республики Эстония должно прекратиться. Высылкой дипломата мы демонстрируем, что Эстония не позволит никаких действий, организованных и скоординированных иностранным государством на своей территории», — подчеркнул Цахкна.

В МИД добавили, что этот шаг соответствует статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая позволяет принимающему государству в любой момент объявить дипломата нежелательным лицом без необходимости объяснять причины отправляющей стороне.

