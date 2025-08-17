У Київській області ремонтують дороги державного значення – що уже зробили, фото

У Київській області триває ремонт доріг державного значення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Агентство відновлення повідомляє, що на автошляхах державного значення Київщини, загальна протяжність яких становить 2545 км, тривають планові та оперативні роботи з експлуатаційного утримання.

Щоденно дорожники виконують комплекс заходів для забезпечення безпеки руху. Лише за останні два тижні вдалося:

ліквідувати 12,6 тис. метрів квадратних ямковості за допомогою гарячого асфальтобетону та струменевого методу;

відремонтувати деформації покриття «картами» на площі 9,6 тис. метрів квадратних;

замінити та встановити 68 дорожніх знаків;

провести очищення від порослі та обрізку аварійно-небезпечного гілля на площі близько 38 тис. метрів квадратних;

відремонтувати 504 погонні метри металевого бар’єрного огородження;

очистити понад 2 тис. погонних метрів водовідвідних лотків і прибрати ґрунт під бортом на 19 тис. погонних метрів;

здійснити механізоване скошування трави та бур’янів на узбіччях протяжністю 1452 км і на площі понад 900 тис. метрів квадратних.

В Агентстві підкреслили, що роботи спрямовані на підтримання належного стану доріг і безпеки водіїв.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.