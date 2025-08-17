Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

Рада розгляне законопроект про спрощення передачі землі власникам зруйнованої нерухомості

13:07, 17 серпня 2025
У Верховній Раді розглянуть законопроект 13174, який має спростити передачу земельних ділянок власникам зруйнованої через війну нерухомості та їхнім спадкоємцям.
Рада розгляне законопроект про спрощення передачі землі власникам зруйнованої нерухомості
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроект 13174, який передбачає захист прав на землю власників об’єктів нерухомості, зруйнованих унаслідок бойових дій.

За словами ініціатора документа, голови комітету, народного депутата від «Слуги Народу» Олександра Гайду, метою законопроекту є надання колишнім власникам та їхнім спадкоємцям можливості безоплатно отримати у власність або в оренду земельні ділянки, на яких розташовувалася зруйнована нерухомість, на умовах, що діяли до її знищення.

Згідно із земельним законодавством право на отримання у власність земельної ділянки або одержання її в оренду без земельних торгів має лише власник нерухомості. Якщо ж відповідна будівля зруйнована, право власності на це майно припиняється.

Документ дозволить протягом дії воєнного стану передавати такі землі державної та комунальної власності без проведення аукціонів.

Крім цього, законопроект передбачає:

  • зміну цільового призначення земель для промисловості, енергетики та дипломатичних установ;
  • звільнення від орендної плати для дипломатичних представництв у визначених міжнародними договорами випадках;
  • можливість коригувати розміри охоронних зон магістральних трубопроводів;
  • уточнення статусу ставків як водних об’єктів місцевого значення;
  • спрощення процедур екооцінки під час воєнного стану для об’єктів оборонної та критичної інфраструктури.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект 13174 щодо захисту прав на землю власників об’єктів нерухомого майна, зруйнованих внаслідок бойових дій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект війна нерухомість земля

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Забезпечення позову не може блокувати анулювання спецдозволу на підставі санкцій РНБО – позиція Верховного Суду

Верховний Суд скасував рішення судів, зазначивши, що заборона Держгеонадрам вчиняти дії щодо спецдозволу перешкоджає виконанню указу Президента, який відповідно до Закону «Про санкції» та Кодексу про надра зобов’язує анулювати або зупинити дію дозволу через 30 днів після введення санкцій, якщо бенефіціарний власник не змінився

Умови відстрочки працівників закладів освіти змінять – що пропонує Кабмін

Уряд запропонував змінити формулювання стосовно того, хто з наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти має право на відстрочку.

Посадові оклади на митниці будуть обчислювати в орудних величинах – комітет рекомендував прийняти законопроект

На центральному рівні посадовий оклад митників становитиме не менше 29,4 тисяч грн.

«Копіпаста» зі старого скасованого вироку не передбачена КПК як спосіб дослідження судом доказів — Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що у КПК немає такого способу дослідження судом доказів, як імпорт з тексту попереднього, раніше скасованого вироку, змістовної складової показань свідків, експертів та спеціаліста та їх відображення в тексті нового вироку.

Галина Третьякова заявила, що збільшення окладів прокурорам без збільшення бюджету Пенсійного фонду призведе до численних судових процесів

Третьякова заявила, що принципово проти збільшення посадових окладів будь-кому після прийняття бюджету, а у випадку підвищення окладів прокурорам потрібно збільшувати бюджет на їх пенсії, бо в іншому випадку Пенсійний фонд буде залучений до численних судових процесів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео