Рада розгляне законопроект про спрощення передачі землі власникам зруйнованої нерухомості

У Верховній Раді розглянуть законопроект 13174, який має спростити передачу земельних ділянок власникам зруйнованої через війну нерухомості та їхнім спадкоємцям.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроект 13174, який передбачає захист прав на землю власників об’єктів нерухомості, зруйнованих унаслідок бойових дій.

За словами ініціатора документа, голови комітету, народного депутата від «Слуги Народу» Олександра Гайду, метою законопроекту є надання колишнім власникам та їхнім спадкоємцям можливості безоплатно отримати у власність або в оренду земельні ділянки, на яких розташовувалася зруйнована нерухомість, на умовах, що діяли до її знищення.

Згідно із земельним законодавством право на отримання у власність земельної ділянки або одержання її в оренду без земельних торгів має лише власник нерухомості. Якщо ж відповідна будівля зруйнована, право власності на це майно припиняється.

Документ дозволить протягом дії воєнного стану передавати такі землі державної та комунальної власності без проведення аукціонів.

Крім цього, законопроект передбачає:

зміну цільового призначення земель для промисловості, енергетики та дипломатичних установ;

звільнення від орендної плати для дипломатичних представництв у визначених міжнародними договорами випадках;

можливість коригувати розміри охоронних зон магістральних трубопроводів;

уточнення статусу ставків як водних об’єктів місцевого значення;

спрощення процедур екооцінки під час воєнного стану для об’єктів оборонної та критичної інфраструктури.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект 13174 щодо захисту прав на землю власників об’єктів нерухомого майна, зруйнованих внаслідок бойових дій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.