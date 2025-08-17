Рада рассмотрит законопроект об упрощении передачи земли владельцам разрушенной недвижимости

В Верховной Раде будет рассмотрен законопроект 13174, который должен упростить передачу земельных участков владельцам разрушенной из-за войны войны недвижимости и их наследникам.

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект 13174, который предусматривает защиту прав на землю владельцев объектов недвижимости, разрушенных в результате боевых действий.

По словам инициатора документа, главы комитета, народного депутата от «Слуги Народа» Александра Гайду, целью законопроекта является предоставление бывшим владельцам и их наследникам возможности бесплатно получить в собственность или в аренду земельные участки, на которых находилась разрушенная недвижимость, на условиях, действовавших до ее уничтожения.

Согласно земельному законодательству, право на получение в собственность земельного участка или его аренду без земельных торгов имеет только владелец недвижимости. Если же соответствующее здание разрушено, право собственности на это имущество прекращается.

Документ позволит в течение действия военного положения передавать такие земли государственной и коммунальной собственности без проведения аукционов.

Кроме того, законопроект предусматривает:

• изменение целевого назначения земель для промышленности, энергетики и дипломатических учреждений;

• освобождение от арендной платы для дипломатических представительств в предусмотренных международными договорами случаях;

• возможность корректировать размеры охранных зон магистральных трубопроводов;

• уточнение статуса прудов как водных объектов местного значения;

• упрощение процедур экооценки во время военного положения для объектов оборонно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 13174 о защите прав на землю владельцев объектов недвижимости, разрушенных в результате боевых действий.

