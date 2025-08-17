Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Рада рассмотрит законопроект об упрощении передачи земли владельцам разрушенной недвижимости

13:07, 17 августа 2025
В Верховной Раде будет рассмотрен законопроект 13174, который должен упростить передачу земельных участков владельцам разрушенной из-за войны войны недвижимости и их наследникам.
Рада рассмотрит законопроект об упрощении передачи земли владельцам разрушенной недвижимости
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект 13174, который предусматривает защиту прав на землю владельцев объектов недвижимости, разрушенных в результате боевых действий.

По словам инициатора документа, главы комитета, народного депутата от «Слуги Народа» Александра Гайду, целью законопроекта является предоставление бывшим владельцам и их наследникам возможности бесплатно получить в собственность или в аренду земельные участки, на которых находилась разрушенная недвижимость, на условиях, действовавших до ее уничтожения.

Согласно земельному законодательству, право на получение в собственность земельного участка или его аренду без земельных торгов имеет только владелец недвижимости. Если же соответствующее здание разрушено, право собственности на это имущество прекращается.

Документ позволит в течение действия военного положения передавать такие земли государственной и коммунальной собственности без проведения аукционов.

Кроме того, законопроект предусматривает:
• изменение целевого назначения земель для промышленности, энергетики и дипломатических учреждений;
• освобождение от арендной платы для дипломатических представительств в предусмотренных международными договорами случаях;
• возможность корректировать размеры охранных зон магистральных трубопроводов;
• уточнение статуса прудов как водных объектов местного значения;
• упрощение процедур экооценки во время военного положения для объектов оборонно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 13174 о защите прав на землю владельцев объектов недвижимости, разрушенных в результате боевых действий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект война недвижимость земля

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Условия отсрочки для работников сферы образования изменят – что предлагает Кабмин

Правительство предложило изменить формулировку, определяющую, кто из научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего образования, научных работников научных учреждений и организаций, а также научно-педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования имеет право на отсрочку от призыва.

Должностные оклады на таможне будут исчислять в орудийных величинах – комитет рекомендовал принять законопроект

На центральном уровне должностной оклад таможенников составит не менее 29,4 тысяч грн.

«Копипаста» из старого отмененного приговора не предусмотрена УПК как способ исследования судом доказательств — Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что в УПК нет такого способа исследования судом доказательств, как импорт содержательной составляющей показаний свидетелей, экспертов и специалиста из текста предыдущего, ранее отмененного приговора, и их отражение в тексте нового приговора.

Галина Третьякова заявила, что увеличение окладов прокурорам без увеличения бюджета Пенсионного фонда приведет к многочисленным судебным процессам

Третьякова заявила, что принципиально против увеличения должностных окладов кому-либо после принятия бюджета, а в случае повышения окладов прокурорам нужно увеличивать бюджет на их пенсии, потому что в противном случае Пенсионный фонд будет вовлечен в многочисленные судебные процессы.

Существенные нарушения судьей норм процессуального права при отсутствии доказательств умысла свидетельствуют о наличии дисциплинарного проступка — Верховный Суд

Нарушения судьей норм ГПК могли быть обусловлены уровнем ее профессиональной компетенции, как указал Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео