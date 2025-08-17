Рада рассмотрит законопроект об упрощении передачи земли владельцам разрушенной недвижимости

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект 13174, который предусматривает защиту прав на землю владельцев объектов недвижимости, разрушенных в результате боевых действий.
По словам инициатора документа, главы комитета, народного депутата от «Слуги Народа» Александра Гайду, целью законопроекта является предоставление бывшим владельцам и их наследникам возможности бесплатно получить в собственность или в аренду земельные участки, на которых находилась разрушенная недвижимость, на условиях, действовавших до ее уничтожения.
Согласно земельному законодательству, право на получение в собственность земельного участка или его аренду без земельных торгов имеет только владелец недвижимости. Если же соответствующее здание разрушено, право собственности на это имущество прекращается.
Документ позволит в течение действия военного положения передавать такие земли государственной и коммунальной собственности без проведения аукционов.
Кроме того, законопроект предусматривает:
• изменение целевого назначения земель для промышленности, энергетики и дипломатических учреждений;
• освобождение от арендной платы для дипломатических представительств в предусмотренных международными договорами случаях;
• возможность корректировать размеры охранных зон магистральных трубопроводов;
• уточнение статуса прудов как водных объектов местного значения;
• упрощение процедур экооценки во время военного положения для объектов оборонно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 13174 о защите прав на землю владельцев объектов недвижимости, разрушенных в результате боевых действий.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.