Практика судов
  1. В мире

В Британии 64-летний мужчина «умер» на 45 минут после остановки сердца – и чудом вернулся к жизни

08:50, 27 июля 2025
64-летний британец пережил клиническую смерть продолжительностью 45 минут после остановки сердца во время работы в саду — и полностью поправился благодаря мгновенной реакции сына без медицинского образования.
В Британии 64-летний мужчина «умер» на 45 минут после остановки сердца – и чудом вернулся к жизни
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании 64-летний Стив Долтон пережил клиническую смерть после остановки сердца во время работы в саду. Врачи зафиксировали, что его сердце не билось в течение 45 минут. Несмотря на минимальные шансы на выживание, мужчина не только пришёл в сознание, но и полностью восстановился. Об этом сообщает Need to Know.

Трагедия произошла, когда Стив помогал своей 29-летней дочери Кейт обустраивать детскую площадку во дворе. Она заметила, что отцу стало плохо — он потерял сознание и начал судорожно трястись. Его сын Сэм мгновенно бросился на помощь и начал делать сердечно-лёгочную реанимацию (СЛР), пока не прибыла скорая. Медики приехали через восемь минут.

Врачи боролись за жизнь Стива в машине скорой помощи почти три часа. Его сердце останавливалось как минимум на 45 минут. Медики шесть раз проводили дефибрилляцию.

В больнице мужчину ввели в искусственную кому. Родственников предупредили: вероятность выживания составляет всего 2%, а в случае возвращения в сознание возможны серьёзные повреждения мозга из-за кислородного голодания.

Дети и близкие собрались в больнице, чтобы попрощаться.

Но уже на следующее утро медсестра позвонила с неожиданной новостью: Стив начал приходить в себя. Когда врачи снизили уровень седативных препаратов, он открыл глаза и узнал свою дочь. На следующий день он уже разговаривал по телефону с женой.

В больнице Стив провёл две недели. Ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.

Стив Долтон, отец семерых детей и дедушка для 17 внуков, полностью восстановился.

После пережитого семья создала страницу для сбора средств в пользу организации SCA UK, которая помогает улучшать життя людей, переживших остановку сердца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Великобритания Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Бумага, картриджи, мебель, принтеры и ремонты в кабинетах – сотни работников аппаратов судов сообщили, что вынуждены за свои деньги обеспечивать работу судов

Из более чем тысячи работников аппаратов судов, только 243 сотрудника сообщили, что им не приходилось что-либо покупать или ремонтировать в судах за собственные средства.

Тестирование на знание истории украинской государственности успешно сдали 7 239 кандидатов и судей

Следующий этап – тестирование на знание норм права, начнется с 5 августа.

Тестирование общих знаний в сфере права для участников отбора на должности судей будет проходить с 5 по 26 августа

К тестированию допущены 7 239 кандидатов на должности судей и действующих судей.

Помощники судей должны получить статус государственных служащих – Станислав Кравченко

Права помощников судей должны быть защищены, поскольку некоторые судьи часто увольняют своих помощников.

Комитет рекомендовал Раде принять законопроект Президента о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзализныця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Гречківський
    Павло Гречківський
    колишній член Вищої ради правосуддя
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду