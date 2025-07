В Британии 64-летний мужчина «умер» на 45 минут после остановки сердца – и чудом вернулся к жизни

64-летний британец пережил клиническую смерть продолжительностью 45 минут после остановки сердца во время работы в саду — и полностью поправился благодаря мгновенной реакции сына без медицинского образования.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании 64-летний Стив Долтон пережил клиническую смерть после остановки сердца во время работы в саду. Врачи зафиксировали, что его сердце не билось в течение 45 минут. Несмотря на минимальные шансы на выживание, мужчина не только пришёл в сознание, но и полностью восстановился. Об этом сообщает Need to Know.

Трагедия произошла, когда Стив помогал своей 29-летней дочери Кейт обустраивать детскую площадку во дворе. Она заметила, что отцу стало плохо — он потерял сознание и начал судорожно трястись. Его сын Сэм мгновенно бросился на помощь и начал делать сердечно-лёгочную реанимацию (СЛР), пока не прибыла скорая. Медики приехали через восемь минут.

Врачи боролись за жизнь Стива в машине скорой помощи почти три часа. Его сердце останавливалось как минимум на 45 минут. Медики шесть раз проводили дефибрилляцию.

В больнице мужчину ввели в искусственную кому. Родственников предупредили: вероятность выживания составляет всего 2%, а в случае возвращения в сознание возможны серьёзные повреждения мозга из-за кислородного голодания.

Дети и близкие собрались в больнице, чтобы попрощаться.

Но уже на следующее утро медсестра позвонила с неожиданной новостью: Стив начал приходить в себя. Когда врачи снизили уровень седативных препаратов, он открыл глаза и узнал свою дочь. На следующий день он уже разговаривал по телефону с женой.

В больнице Стив провёл две недели. Ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.

Стив Долтон, отец семерых детей и дедушка для 17 внуков, полностью восстановился.

После пережитого семья создала страницу для сбора средств в пользу организации SCA UK, которая помогает улучшать життя людей, переживших остановку сердца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.