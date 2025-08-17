Звільненим з полону військовослужбовцями хочуть законодавчо закріпити відпустки і виплати

У парламенті підготовлено законопроект, який передбачає законодавче закріплення права для звільнених військовослужбовців на 90-денну відпустку з додатковою щомісячною виплатою в розмірі 50 тисяч грн.

Міністр оборони України Денис Шмигаль ра цьому тижні провів зустріч зі звільненими з російського полону військовослужбовцями. Головною темою обговорення, за його словами, було визначення пріоритетів для успішної реінтеграції воїнів.

Зокрема, строни обговорили питання медичного обстеження, соціальної підтримки та необхідність створення спеціальних підрозділів, які б опікувалися проблемами військових після повернення.

«Усі конструктивні пропозиції взяті на опрацювання», - зауважив Шмигаль.

Окрім того, він наголосив, що Міністерство оборони вже працює над системними змінами, а у парламенті підготовлено законопроект, який має суттєво покращити систему реінтеграції. Зокрема, він передбачає законодавче закріплення права для звільнених військовослужбовців на 90-денну відпустку з додатковою щомісячною виплатою в розмірі 50 тисяч грн.

За підсумками зустрічі мають розробити ефективну «дорожню карту» супроводу захисників після полону.

