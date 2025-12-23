МОН планує розширити перелік закордонних іспитів, які визнаватимуться при вступі замість НМТ

Наступного року МОН планує як додаткову опцію розширювати перелік національних іспитів, які можуть бути альтернативою НМТ.

Міністерство освіти і науки України розглядає можливість у 2026 році розширити перелік національних випускних іспитів інших країн, результати яких можна буде враховувати при вступі на бакалаврат як альтернативу національному мультипредметному тесту (НМТ). Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, головне завдання системи освіти зараз — зберегти українських абітурієнтів і створити для них максимально комфортний шлях від завершення школи до вступу в університет. Саме з цією метою у 2025 році МОН уже тестувало механізм вступу за результатами польської матури (egzamin maturalny).

«Цього року ми тестували польську матуру (egzamin maturalny) і давали змогу вступити за її результатами замість НМТ, але чесно кажучи, таких випадків було небагато, адже саме рішення прийняли у вересні, під час додаткової вступної по суті», — зазначив Трофименко.

Водночас він наголосив, що близько 20 тисяч вступників щороку реєструються для складання НМТ за межами України.

«Наступного року ми плануємо як додаткову опцію розширювати перелік національних іспитів, які можуть бути альтернативою НМТ. Але це не масові випадки, і якщо до нас будуть звертатися абітурієнти з результатами іспиту за кордоном тієї чи іншої країни, ми будемо ці результати визнавати. Тому що ми зацікавлені, щоб ці молоді люди залишались в нашій системі освіти», — пояснив заступник міністра.

За його словами, для абітурієнтів за кордоном це буде саме альтернатива, а не обов’язкова заміна НМТ. Ті, хто бажає складати український тест за межами країни, зможуть це зробити. Якщо ж вступник має результати закордонного іспиту, їх прийматимуть замість НМТ, щоб не створювати додаткових бар’єрів.

Трофименко також підкреслив, що такі абітурієнти зазвичай є сильними студентами, адже складання матури чи аналогічних іспитів в інших країнах потребує високого рівня підготовки, знання мови та складної програми, особливо з математики.

