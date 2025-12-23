МОН планирует расширить перечень зарубежных экзаменов, которые будут признаваться при поступлении вместо НМТ

В следующем году МОН планирует как дополнительную опцию расширять список национальных экзаменов, которые могут быть альтернативой НМТ.

Министерство образования и науки Украины рассматривает возможность в 2026 году расширить перечень национальных выпускных экзаменов других стран, результаты которых можно будет учитывать при поступлении на бакалавриат как альтернативу национальному мультипредметному тесту (НМТ). Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, главная задача системы образования сейчас — сохранить украинских абитуриентов и создать для них максимально комфортный путь от окончания школы до поступления в университет. Именно с этой целью в 2025 году МОН уже тестировало механизм поступления по результатам польской матуры (egzamin maturalny).

«В этом году мы тестировали польскую матуру (egzamin maturalny) и давали возможность поступить по ее результатам вместо НМТ, но, честно говоря, таких случаев было немного, поскольку само решение приняли в сентябре, фактически во время дополнительной вступительной кампании», — отметил Трофименко.

В то же время он подчеркнул, что около 20 тысяч поступающих ежегодно регистрируются для сдачи НМТ за пределами Украины.

«В следующем году мы планируем в качестве дополнительной опции расширять перечень национальных экзаменов, которые могут быть альтернативой НМТ. Но это не массовые случаи, и если к нам будут обращаться абитуриенты с результатами экзамена за границей той или иной страны, мы будем эти результаты признавать. Потому что мы заинтересованы в том, чтобы эти молодые люди оставались в нашей системе образования», — пояснил заместитель министра.

По его словам, для абитуриентов за границей это будет именно альтернатива, а не обязательная замена НМТ. Те, кто желает сдавать украинский тест за пределами страны, смогут это сделать. Если же поступающий имеет результаты зарубежного экзамена, их будут принимать вместо НМТ, чтобы не создавать дополнительных барьеров.

Трофименко также подчеркнул, что такие абитуриенты, как правило, являются сильными студентами, поскольку сдача матуры или аналогичных экзаменов в других странах требует высокого уровня подготовки, знания языка и сложной программы, особенно по математике.

