МОН планирует расширить перечень зарубежных экзаменов, которые будут признаваться при поступлении вместо НМТ

07:00, 23 декабря 2025
В следующем году МОН планирует как дополнительную опцию расширять список национальных экзаменов, которые могут быть альтернативой НМТ.
МОН планирует расширить перечень зарубежных экзаменов, которые будут признаваться при поступлении вместо НМТ
Фото: freepik
Министерство образования и науки Украины рассматривает возможность в 2026 году расширить перечень национальных выпускных экзаменов других стран, результаты которых можно будет учитывать при поступлении на бакалавриат как альтернативу национальному мультипредметному тесту (НМТ). Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, главная задача системы образования сейчас — сохранить украинских абитуриентов и создать для них максимально комфортный путь от окончания школы до поступления в университет. Именно с этой целью в 2025 году МОН уже тестировало механизм поступления по результатам польской матуры (egzamin maturalny).

«В этом году мы тестировали польскую матуру (egzamin maturalny) и давали возможность поступить по ее результатам вместо НМТ, но, честно говоря, таких случаев было немного, поскольку само решение приняли в сентябре, фактически во время дополнительной вступительной кампании», — отметил Трофименко.

В то же время он подчеркнул, что около 20 тысяч поступающих ежегодно регистрируются для сдачи НМТ за пределами Украины.

«В следующем году мы планируем в качестве дополнительной опции расширять перечень национальных экзаменов, которые могут быть альтернативой НМТ. Но это не массовые случаи, и если к нам будут обращаться абитуриенты с результатами экзамена за границей той или иной страны, мы будем эти результаты признавать. Потому что мы заинтересованы в том, чтобы эти молодые люди оставались в нашей системе образования», — пояснил заместитель министра.

По его словам, для абитуриентов за границей это будет именно альтернатива, а не обязательная замена НМТ. Те, кто желает сдавать украинский тест за пределами страны, смогут это сделать. Если же поступающий имеет результаты зарубежного экзамена, их будут принимать вместо НМТ, чтобы не создавать дополнительных барьеров.

Трофименко также подчеркнул, что такие абитуриенты, как правило, являются сильными студентами, поскольку сдача матуры или аналогичных экзаменов в других странах требует высокого уровня подготовки, знания языка и сложной программы, особенно по математике.

Украина МОН Украины студенты граница

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд разъяснил, когда добровольцы ТРО имеют право получить статус УБД

Члены добровольческих формирований могут получить статус участника боевых действий только при условии подтверждения участия в боевых действиях.

Верховная Рада инициировала изменения в закон «О Конституционном Суде Украины»

Законопроект предусматривает обновление правил работы Конституционного Суда Украины и установление дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

