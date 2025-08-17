Освобожденным из плена военнослужащим хотят законодательно закрепить отпуска и выплаты

І парламенте подготовлен законопроект, который предусматривает законодательное закрепление права для освобожденных военнослужащих на 90-дневный отпуск с дополнительной ежемесячной выплатой в размере 50 тысяч грн.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль на этой неделе провел встречу с освобожденными из российского плена военнослужащими. Главной темой обсуждения, по его словам, было определение приоритетов для успешной реинтеграции воинов.

В частности, стороны обсудили вопросы медицинского обследования, социальной поддержки и необходимость создания специальных подразделений, которые занимались бы проблемами военных после возвращения.

«Все конструктивные предложения взяты в работу», — отметил Шмыгаль.

Кроме того, он подчеркнул, что Министерство обороны уже работает над системными изменениями, а в парламенте подготовлен законопроект, который должен существенно улучшить систему реинтеграции. В частности, он предусматривает законодательное закрепление права для освобожденных военнослужащих на 90-дневный отпуск с дополнительной ежемесячной выплатой в размере 50 тысяч грн.

По итогам встречи должна быть разработана эффективная «дорожная карта» сопровождения защитников после плена.

