В Одесі розслідують загибель кошенят у кафе кототерапії

07:18, 23 грудня 2025
У поліції вказали, що подію кваліфіковано як жорстоке поводження із тваринами.
В Одесі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі двох кошенят у закладі, який позиціонує себе як кафе кототерапії. Про це повідомили у поліції.

Як повідомили правоохоронці, інформація про неналежне утримання тварин у одному із закладів у центрі міста надійшла від представників громадськості. Після цього правоохоронці провели перевірку спільно з представниками департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, а також ветеринарним лікарем.

Під час огляду з’ясувалося, що серед тварин, які перебували у кафе, кілька були у хворобливому стані. Двоє кошенят загинули.

За фактом загибелі тварин слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами, що призвело до їх загибелі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та збирають необхідні докази.

поліція Одеса тварини

