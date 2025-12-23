  1. В Украине

В Одессе расследуют гибель котят в кафе кототерапии

07:18, 23 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В полиции указали, что событие квалифицировано как жестокое обращение с животными.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе полиция открыла уголовное производство по факту гибели двух котят в заведении, которое позиционирует себя как кафе кототерапии. Об этом сообщили в полиции.

Как сообщили правоохранители, информация о ненадлежащем содержании животных в одном из заведений в центре города поступила от представителей общественности. После этого правоохранители провели проверку совместно с представителями департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета, а также ветеринарным врачом.

Во время осмотра выяснилось, что среди животных, находившихся в кафе, несколько были в болезненном состоянии. Двое котят погибли.

По факту гибели животных следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и собирают необходимые доказательства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Одесса животные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд разъяснил, когда добровольцы ТРО имеют право получить статус УБД

Члены добровольческих формирований могут получить статус участника боевых действий только при условии подтверждения участия в боевых действиях.

Верховная Рада инициировала изменения в закон «О Конституционном Суде Украины»

Законопроект предусматривает обновление правил работы Конституционного Суда Украины и установление дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]