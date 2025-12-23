В Одессе расследуют гибель котят в кафе кототерапии

В полиции указали, что событие квалифицировано как жестокое обращение с животными.

В Одессе полиция открыла уголовное производство по факту гибели двух котят в заведении, которое позиционирует себя как кафе кототерапии. Об этом сообщили в полиции.

Как сообщили правоохранители, информация о ненадлежащем содержании животных в одном из заведений в центре города поступила от представителей общественности. После этого правоохранители провели проверку совместно с представителями департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета, а также ветеринарным врачом.

Во время осмотра выяснилось, что среди животных, находившихся в кафе, несколько были в болезненном состоянии. Двое котят погибли.

По факту гибели животных следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и собирают необходимые доказательства.

