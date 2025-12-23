  1. У світі

Франція збудує атомний авіаносець – найбільший бойовий корабель Європи

07:54, 23 грудня 2025
Президент Макрон підтвердив проєкт вартістю 10 млрд євро, здача запланована на 2038 рік.
Фото: AP
Франція продовжить будівництво нового атомного авіаносця Porte-Avions Nouvelle Génération (PA-NG), який стане найбільшим бойовим кораблем Європи, повідомив президент Еммануель Макрон, пише Euronews.

«В епоху хижаків ми повинні бути сильними, щоб нас боялися, і особливо сильними на морі», — сказав Макрон, виступаючи перед французькими військовими в Абу-Дабі.

Президент підтвердив, що рішення про початок будівництва PA-NG було ухвалене цього тижня. Авіаносець водотоннажністю близько 78 000 тонн і довжиною 310 метрів зможе перевозити 30 реактивних літаків. Його здача запланована на 2038 рік. Він замінить авіаносець «Шарль де Голль» (42 000 тонн, 261 метр), який перебуває на озброєнні з 2001 року.

Новий корабель буде меншим за американський USS Gerald R. Ford (понад 100 000 тонн, 334 метри), але все одно стане найбільшим у Європі. Як і попередник, PA-NG матиме атомну енергетичну установку та французькі винищувачі Rafale M. Судно оснастять двома або трьома електромагнітними системами запуску літаків (EMALS) для швидких вильотів.

Проєкт підтримуватимуть 800 компаній, 80% з яких — малі та середні підприємства.

«Я особисто гарантуватиму це зобов’язання щодо підтримки наших компаній і відвідаю верф наступного лютого, щоб зустрітися з ними», — заявив Макрон.

Міністерка армії Катрін Вотрен зазначила, що новий авіаносець зможе брати участь у важкоозброєних місіях на велику відстань у стислі терміни, неодноразово та протягом тривалого часу.

Очікувана вартість програми — близько 10,25 млрд євро. Роботи над компонентами ядерної рушійної установки розпочалися минулого року, остаточне замовлення планують розмістити в рамках бюджету на 2025 рік.

Деякі французькі законодавці з центристських та поміркованих лівих поглядів нещодавно пропонували відкласти проєкт через напружені державні фінанси.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Європа Франція Емманюель Макрон

