Франция построит атомный авианосец – крупнейший боевой корабль Европы

Президент Макрон подтвердил проект стоимостью 10 млрд евро, сдача запланирована на 2038 год.

Фото: AP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Франция продолжит строительство нового атомного авианосца Porte-Avions Nouvelle Génération (PA-NG), который станет крупнейшим боевым кораблем Европы, сообщил президент Эммануэль Макрон, пишет Euronews.

«В эпоху хищников мы должны быть сильными, чтобы нас боялись, и особенно сильными на море», — сказал Макрон, выступая перед французскими военными в Абу-Даби.

Президент подтвердил, что решение о начале строительства PA-NG было принято на этой неделе. Авианосец водоизмещением около 78 000 тонн и длиной 310 метров сможет перевозить 30 реактивных самолетов. Его сдача запланирована на 2038 год. Он заменит авианосец «Шарль де Голль» (42 000 тонн, 261 метр), который находится на вооружении с 2001 года.

Новый корабль будет меньше американского USS Gerald R. Ford (более 100 000 тонн, 334 метра), но все равно станет крупнейшим в Европе. Как и предшественник, PA-NG будет иметь атомную энергетическую установку и французские истребители Rafale M. Судно оснастят двумя или тремя электромагнитными системами запуска самолетов (EMALS) для быстрых вылетов.

Проект будут поддерживать 800 компаний, 80% из которых — малые и средние предприятия.

«Я лично гарантирую это обязательство по поддержке наших компаний и посещу верфь в феврале следующего года, чтобы встретиться с ними», — заявил Макрон.

Министр армии Катрин Вотрен отметила, что новый авианосец сможет участвовать в тяжеловооруженных миссиях на большие расстояния в сжатые сроки, неоднократно и в течение длительного времени.

Ожидаемая стоимость программы — около 10,25 млрд евро. Работы над компонентами ядерной силовой установки начались в прошлом году, окончательный заказ планируют разместить в рамках бюджета на 2025 год.

Некоторые французские законодатели из центристских и умеренных левых взглядов недавно предлагали отложить проект из-за напряженной ситуации с государственными финансами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.