У США підвищили виплату мігрантам за «самодепортацію» до 3 тисяч доларів

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) повідомило про тимчасове збільшення фінансового стимулу для іноземців, які перебувають у країні нелегально та погодяться на добровільну «самодепортацію» до кінця 2025 року. Про це інформує Міністерство внутрішньої безпеки США.

Зазначається, що протягом різдвяного сезону сума виплати зросла з $1000 до $3000. Окрім грошової допомоги, уряд гарантує учасникам програми безплатний авіаквиток на батьківщину та анулювання цивільних штрафів за порушення міграційного режиму.

За словами очільниці DHS Крісті Ноем, це рішення є «різдвяним подарунком» від американських платників податків. Вона підкреслила, що такий крок є економічно вигіднішим для бюджету, ніж процедура примусового затримання та видворення.

За даними міністерства, з початку 2025 року вже близько 1,9 мільйона осіб самостійно залишили США, а десятки тисяч скористалися спеціальним мобільним застосунком CBP Home для координації свого від'їзду.

Для отримання коштів мігранти мають зареєструватися в офіційному додатку та підтвердити факт свого відбуття з території США. Важливою умовою є відсутність кримінального минулого — програма розрахована на «некримінальних» іноземців, чиїм єдиним правопорушенням є незаконне перебування в країні.

При цьому, Крісті Ноем супроводила анонс суворим попередженням: ті, хто проігнорує цю можливість і залишиться в США після закінчення дії пропозиції, будуть знайдені та затримані без права на повернення в майбутньому.

