В США повысили выплату мигрантам за «самодепортацию» до 3 тысяч долларов

Министерство внутренней безопасности США (DHS) сообщило о временном увеличении финансового стимула для иностранцев, которые находятся в стране нелегально и согласятся на добровольную «самодепортацию» до конца 2025 года. Об этом информирует Министерство внутренней безопасности США.

Отмечается, что в течение рождественского сезона сумма выплаты выросла с 1000 до 3000 долларов. Помимо денежной помощи, правительство гарантирует участникам программы бесплатный авиабилет на родину и аннулирование гражданских штрафов за нарушение миграционного режима.

По словам главы DHS Кристи Ноэм, это решение является «рождественским подарком» от американских налогоплательщиков. Она подчеркнула, что такой шаг является экономически более выгодным для бюджета, чем процедура принудительного задержания и выдворения.

По данным министерства, с начала 2025 года уже около 1,9 миллиона человек самостоятельно покинули США, а десятки тысяч воспользовались специальным мобильным приложением CBP Home для координации своего отъезда.

Для получения средств мигранты должны зарегистрироваться в официальном приложении и подтвердить факт своего выезда с территории США. Важным условием является отсутствие криминального прошлого — программа рассчитана на «некриминальных» иностранцев, чьим единственным правонарушением является незаконное пребывание в стране.

При этом Кристи Ноэм сопроводила анонс строгим предупреждением: те, кто проигнорирует эту возможность и останется в США после окончания действия предложения, будут найдены и задержаны без права на возвращение в будущем.

