У Києві та низці областей на тлі атаки РФ ввели аварійні відключення світла
Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомило Укренерго
«Відновлювальні роботи почнуться одразу, як тільки це дозволятиме безпекова ситуація
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі», - йдеться у заяві.
«Київ, Київщина: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення», - повідомили у ДТЕК.
На Дніпропетровщині також застосовані екстрені відключення.
Крім того, графіки аварійних відключень електроенергії запровадили у Житомирській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Черкаській областях.
