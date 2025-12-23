  1. В Україні

У Києві та низці областей на тлі атаки РФ ввели аварійні відключення світла

08:12, 23 грудня 2025
За командою Укренерго у низці областей застосовані екстрені відключення світла.
Фото: freepik
Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомило Укренерго

«Відновлювальні роботи почнуться одразу, як тільки це дозволятиме безпекова ситуація

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі», - йдеться у заяві.

«Київ, Київщина: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення», - повідомили у ДТЕК.

На Дніпропетровщині також застосовані екстрені відключення.

Крім того, графіки аварійних відключень електроенергії запровадили у Житомирській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Черкаській областях.

Київ електроенергія відключення світла графіки відключень світла

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

