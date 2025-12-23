  1. В Украине

В Киеве и ряде областей на фоне атаки РФ ввели аварийные отключения света

08:12, 23 декабря 2025
По команде Укрэнерго в ряде областей применены экстренные отключения электроэнергии.
Фото: freepik
В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго.

«Восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме», — говорится в заявлении.

«Киев, Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения», — сообщили в ДТЭК.

В Днепропетровской области также применены экстренные отключения.

Кроме того, графики аварийных отключений электроэнергии введены в Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях.

